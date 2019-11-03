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Кремль счел «не жизненно важным» решение Дании по «Северному потоку — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» мог быть построен и без разрешения Дании, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам пресс-секретаря, Россия долго ждала согласования на прокладку газопровода по континентальному шельфу Дании. При этом «оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта», отметил Песков. «Проект состоялся бы и без этого», — добавил он.

30 октября Дания дала разрешение на строительство в своих водах участка трубопровода. Она стала последним государством — членом Евросоюза, согласовавшим маршрут газопровода.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, такое решение Дании ослабляет всю Европу. Он отметил, что строительство газопровода — это вопрос в том числе и геополитической безопасности. При этом немецкое издание Die Welt отметило, что США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток — 2», несмотря на выданное разрешение: из-за того, что Вашингтон затянул завершение проекта «на достаточно долгий срок», Киев получил преимущество в вопросе о продлении контракта на транзит российского газа (действующий истекает в конце 2019 года).

Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Мощность «Северного потока — 2» составляет 55 млрд куб. м газа в год. Он пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию. Оператор газопровода Nord Stream 2, подконтрольный «Газпрому», ждал разрешения на его прокладку в датских водах 2,5 года.

Теги: Дания, разрешение, «Северный поток — 2»
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