Патриарх Кирилл передал грамоту о присоединении к РПЦ приходов в Европе

Патриарх Кирилл передал грамоту о присоединении к РПЦ приходов в Европе

Патриарх Кирилл вручил главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции Иоанну грамоту о восстановлении единства Архиепископии западноевропейских приходов с Русской православной церковью (РПЦ), сообщает «РИА Новости».

Церемония передачи, которая прошла сегодня в храме Христа Спасителя в Москве, завершает процесс воссоединения русских приходов в Западной Европе с РПЦ.

В сентябре в Париже состоялось собрание духовенства архиепископии, на котором большинство участников поддержало решение архиепископа Иоанна просить канонического единства с Московским патриархатом «для обеспечения преемственности церковной, литургической и сакраментальной жизни».

За присоединение к Московскому патриархату выступило более двух третей (необходимый для принятия решения минимум) участников собрания духовенства. Аналогичное решение, по словам архиепископа, приняли около 60 приходов русской традиции в Западной Европе

В начале октября Священный синод РПЦ принял решение о включении Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в состав Московского патриархата.