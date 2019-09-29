Русские приходы в Западной Европе сообщили о присоединении к РПЦ

Русские приходы в Западной Европе сообщили о присоединении к РПЦ

Большинство клириков западноевропейского Русского экзархата в Европе приняли обращение о присоединении к Русской православной церкви. Об этом сообщается на сайте пресс-службы РПЦ.

Соответствующее решение было принято на собрании духовенства в Париже 28 сентября. «Решение Священного синода Русской православной церкви по обращению архипастыря и клириков русской традиции последует на его ближайшем заседании», — отмечается в заявлении.

Ранее за принятием в юрисдикцию Московского патриархата обратились приходы Русского экзархата во главе с архиепископом Иоанном (Реннето). 14 сентября бывший экзархат русских церквей в составе Константинопольского патриархата вошел в состав Русской православной церкви.

Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции была основана в 1921 году. В ноябре прошлого года Константинопольская православная церковь приняла решение упразднить Архиепископию русских православных церквей в Западной Европе.