РПЦ приняла в свой состав Архиепископию западноевропейских приходов

Для вновь присоединенной части Московского патриархата установлен особый режим управления, соответствующий ее традициям

Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение о включении Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции в состав Московского патриархата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал викария патриарха, заместителя управляющего делами Московской патриархии, епископа Зеленоградского Саввы.

«Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции отныне пребывает неотъемлемой частью Московского Патриархата. Для нее установлен особый режим управления, соответствующий ее традиции», — написал епископ.

В середине сентября Священный синод решил принять архиепископа Иоанна, главу Архиепископии западноевропейских приходов, существовавшей в 1931–2018 годах в качестве экзархата Константинопольского патриархата, в юрисдикцию РПЦ с присвоением ему титула Дубнинский. Тем же решением синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ всех желающих клириков архиепископии, а также ее приходы, паства которых выразит такое желание.

28 сентября в Париже состоялось собрание духовенства архиепископии, на котором большинство участников поддержали решение архиепископа Иоанна просить канонического единства с Московским патриархатом «для обеспечения преемственности церковной, литургической и сакраментальной жизни». 2 октября архиепископ Иоанн сообщил, что за присоединение к Московскому патриархату выступило более двух третей (необходимый для принятия решения минимум) участников собрания духовенства. Аналогичное решение, по словам архиепископа, приняло около 60 приходов русской традиции в Западной Европе, а те приходы, которые намерены присоединиться к епархиям Константинопольского патриархата в Англии и Франции, Иоанн еще надеется переубедить. На 21 октября назначено проведение собора Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции.

В середине октября 2018 года Русская православная церковь (РПЦ) разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за его намерения предоставить автокефалию Украинской православной церкви. Вслед за РПЦ церковные отношения со Вселенским патриархатом разорвал Архиерейский синод Русской зарубежной церкви.



28 ноября 2018 года Константинопольский патриархат подтвердил решение о роспуске Западноевропейского экзархата приходов русской традиции с центром в Париже (общины в свое время перешли в юрисдикцию Константинополя из-за гонений на церковь в СССР). В связи с этим РПЦ предложила русским приходам Константинополя в Западной Европе перейти в юрисдикцию Московского патриархата.