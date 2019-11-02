В Москве объявили желтый уровень погодной опасности до понедельника

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности до понедельника

В Москве и Московской области объявлен желтый — «потенциально опасный» — уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр.

Повышение уровня опасности погоды связано с усилением ветра. Желтый уровень будет действовать с 21:00 2 ноября до 21:00 4 ноября. Кроме того, утром 3 ноября на дорогах Подмосковья ожидается гололед.

Ранее 2 ноября синоптики спрогнозировали резкое повышение температуры в начале следующей недели. По данным центра погоды «Фобос», термометр будет показывать на 9–10 градусов выше средних значений.

5 ноября метеорологи пообещали 5–10 градусов тепла ночью и до 13 градусов выше ноля днем. Причиной повышения температуры станут теплые субтропические воздушные массы с Балканского полуострова.