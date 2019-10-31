Потепление и плюсовая температура вернутся в Москву в начале ноября

Потепление и плюсовая температура вернутся в Москву в начале ноября

Положительная температура воздуха вернется в столицу уже в пятницу, 1 ноября, сообщила РБК главный специалист метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова. Вскоре после наступления ноября погода в Москве должна оказаться теплее климатической нормы.

«Если мы ждем, что температура вернется к климатической норме — а сейчас она на 2–3 градуса ниже климатической нормы, — то это произойдет в воскресенье [3 ноября]. А если мы говорим о том, чтобы температура стала ощутимо выше климатической нормы, то это произойдет 4–5 ноября», — подчеркнула она.

По словам Поздняковой, 5 ноября может быть рекордно теплым, так как синоптики прогнозируют около 10 градусов выше нуля (рекорд температуры для данного дня составляет плюс 10,3 градуса).

Главный специалист столичного Метеобюро заключила, что москвичи могут ожидать в начале ноября ощутимый переход от холодной погоды к теплой, почти сентябрьской.

По данным Гидрометцентра, в четверг, 31 октября, температура воздуха в Москве составила минус 2 градуса. В ночь на 1 ноября температура может опуститься до минус 4 градусов.