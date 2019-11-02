СК обвинил трех подростков в убийстве и насилии над женщиной в Забайкалье

СК обвинил трех подростков в убийстве и насилии над женщиной в Забайкалье

Следственный комитет предъявил обвинение трем несовершеннолетним жителям Забайкальского края в совершении насильственных действий сексуального характера и умышленном причинении тяжелого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следователей, 27 октября трое подростков в возрасте от 15 до 16 лет ворвались в частный дом в одном из сел Кыринского района Забайкалья. Там они совершили насильственные действия сексуального характера в отношении женщины. 40-летнего мужчину обвиняемые избили, от чего он в итоге умер.

Правоохранительные органы установили личности преступников в тот же день. Двух из них взяли под стражу, третий подросток находится под домашним арестом.

СК назначил судебные экспертизы. Также следователи проверят органы системы профилактики Кыринского района, так как по имеющейся информации двое обвиняемых уже привлекались к уголовной ответственности.