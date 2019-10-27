СК возбудил уголовное дело после убийства матери подростком в Петербурге

В Петербурге убили женщину 1973 года рождения, по факту происшедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, 27 октября женщину нашли в квартире на улице Стасовой, убийца нанес ей колото-резаные ранения в живот и грудь. В СК сообщили, что специалисты осмотрели место преступления, сейчас выясняются все обстоятельства происшедшего. Ведомство возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК (убийство).

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в убийстве подозревают 12-летнего сына погибшей. По данным источника портала, мальчик поливал мать кипятком из чайника и ударил ее ножом. На месте преступления полицейские обнаружили нож, шампур, ножницы, пинцет и фонарик. В момент убийства в квартире находился муж погибшей. Позже мужчина позвонил своим родителям, они вызвали в квартиру полицию.

По данным 78.ru, у сына женщины есть брат-близнец, предположительно, наблюдавший за убийством. Оба ребенка — умственно отсталые, семья погибшей состоит на учете.