На Сахалине прокуратура проверит сообщения об уличных боях подростков

Прокуратура Охи проверит информацию об организации уличных кулачных боев среди несовершеннолетних, сообщает официальный сайт прокуратуры Сахалинской области.

Ведомство обещает дать оценку деятельности органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по пресечению подобных фактов.

Портал Okha65.ru передавал, что во «ВКонтакте» появилась группа, в которой молодых людей в возрасте от 13 до 15 лет приглашают на уличные бои без правил. По данным издания, организаторы ищут добровольцев, которые готовы выйти на бой один на один. Поединок проходит пятью раундами по пять минут, отмечал портал.

ТАСС со ссылкой на секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Сахалинской области Елену Плохову, передает, что для оказания психологической помощи подросткам, которые могли участвовать в боях, направили педагогов-психологов. Она добавила, что, по предварительным данным, в боях участвовали дети из нескольких школ Охи.