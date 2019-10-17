СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде

Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, инцидент произошел 27 сентября. Заявительница и подозреваемый пили алкогольные напитки, после чего мужчина совершил в ее отношении «насильственные действия сексуального характера».

Как следует из заявления редакции «Новгород.ру», речь идет о журналистке издания Алине Щегловой. В газете заявили, что после случившегося Щеглову неоднократно просили забрать заявление, также она прошла проверку на полиграфе. Позже портал сообщил со ссылкой на копию постановления СК, что уголовное дело возбуждено в отношении «главного редактора новгородской газеты».

13 октября Щеглова заявила в интервью новгородскому порталу «Ваши новости», что ее изнасиловал человек, являвшийся другом ее семьи. По словам журналистки, инцидент произошел на вечеринке, где отмечали вручении наград регионального конкурса «Феникс». После того как все разошлись, мужчина предложил довезти Щеглову до дома на такси. Пока они ждали водителя, ее начало мутить, она потеряла сознание. Очнувшись, она обнаружила, что ее насилуют в туалете здания. По словам Щегловой, после с ней связалась жена подозреваемого, занимающая высокую должность в местной полиции, и попросила забрать заявление.