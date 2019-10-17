СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 64,01 (-0,33) Quote, 15:52
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 70,9 (-0,15) Quote, 15:52
В Раде создали объединение по «возвращению» Кубани Политика, 20:04 В Петербурге из-за пожара из торгового центра вывели более 2 тыс. человек Общество, 20:01 Попадание шайбы в лицо и курьез в Китае. Самые яркие моменты КХЛ Спорт, 19:40 Асад пообещал противостоять агрессии Турции в Сирии Политика, 19:36 Как законы физики влияют на торможение автомобиля. Видео РБК и Cordiant, 19:32 Трамп предложил сенату кандидатуру нового посла США в России Политика, 19:29 Глава ФСБ предложил регламентировать использование дронов в России Политика, 19:25 Глава ОСК вспомнил шутку про верблюда из-за ситуации с импортозамещением Экономика, 19:24 В Москве в третий раз с начала октября образовались девятибалльные пробки Общество, 19:21 Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах Политика, 19:19 Умер двукратный призер Олимпийских игр Андрей Смирнов Спорт, 19:12 ЕСПЧ обязал Украину заплатить уволенным по закону о люстрации чиновникам Политика, 19:04 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:03 СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде Общество, 18:59
Общество ,  
0 
СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде

Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, инцидент произошел 27 сентября. Заявительница и подозреваемый пили алкогольные напитки, после чего мужчина совершил в ее отношении «насильственные действия сексуального характера».

Как следует из заявления редакции «Новгород.ру», речь идет о журналистке издания Алине Щегловой. В газете заявили, что после случившегося Щеглову неоднократно просили забрать заявление, также она прошла проверку на полиграфе. Позже портал сообщил со ссылкой на копию постановления СК, что уголовное дело возбуждено в отношении «главного редактора новгородской газеты».

13 октября Щеглова заявила в интервью новгородскому порталу «Ваши новости», что ее изнасиловал человек, являвшийся другом ее семьи. По словам журналистки, инцидент произошел на вечеринке, где отмечали вручении наград регионального конкурса «Феникс». После того как все разошлись, мужчина предложил довезти Щеглову до дома на такси. Пока они ждали водителя, ее начало мутить, она потеряла сознание. Очнувшись, она обнаружила, что ее насилуют в туалете здания. По словам Щегловой, после с ней связалась жена подозреваемого, занимающая высокую должность в местной полиции, и попросила забрать заявление.

Теги: изнасилование, журналист
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
Обвиняемый в изнасилованиях в Томской области оказался экс-милиционером
Общество
СК возбудил дело об изнасиловании иностранки в подмосковной Балашихе
Общество
Подозреваемые в изнасиловании 17-летней девушки полицейские арестованы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter