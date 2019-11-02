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В Госдуме оценили «аргумент» Украины в споре с Москвой по газу

Принятие Верховной радой Украины закона о выводе украинской газотранспортной системы (ГТС) из структуры «Нафтогаза» является лишь одним из шагов, которые предстоит сделать Киеву. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Таким образом парламентарий прокомментировал слова главы «Нафтогаза» Андрея Кобелева, ранее заявившего, что Украина таким образом сможет получить «серьезный аргумент» в споре по газу с Россией.

«Я не разделяю такого детского оптимизма господина Кобелева», — сообщил Белик, напомнив, что до конца этого года новому оператору необходимо получить все сертификаты, а украинскому парламенту — принять необходимые законы.

«Справится ли с этой задачей команда Зеленского — достаточно большой вопрос», — заявил депутат, отметив, что сертификацией должна заниматься Национальная комиссия, в силу неполного состава которой для принятия решения может «банально не хватить кворума».

Бизнес
«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу

Вместе с тем российский парламентарий отметил, что в случае создания независимого оператора-транзитера Киев «получит еще один рычаг для давления на Россию с привлечением Европы».

«Это давняя мечта Украины — провоцировать Россию, а потом прятаться за широкой спиной своих западных хозяев», — заявил Белик.

Как сказал в разговоре с РБК первый заместитель председателя Госдумы по энергетике Игорь Ананских, Киев предлагает «достаточно сложную схему, непонятно для чего». Он также напомнил, что «Газпром» и президент России Владимир Путин сообщали о готовности пойти навстречу Украине.

«Давайте быть партнерами, садиться и разговаривать о рыночных отношениях», — заявил российский парламентарий.

31 октября Верховная рада Украины приняла закон об отделении ГТС страны от «Нафтогаза Украины» и создании ее независимого оператора, что должно позволить заключить контракт с «Газпромом» на транзит газа из России в соответствии с европейскими требованиями об «анбандлинге» «Нафтогаза»: разделении транспортировки, хранения, добычи и продажи газа.

Срок действия текущего контракта о транзите газа между Россией и Украиной завершается в конце этого года.

Теги: Госдума, «Нафтогаз Украины», транзит газа, новости РБК
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