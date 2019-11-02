В Госдуме оценили «аргумент» Украины в споре с Москвой по газу

В Госдуме оценили «аргумент» Украины в споре с Москвой по газу

Принятие Верховной радой Украины закона о выводе украинской газотранспортной системы (ГТС) из структуры «Нафтогаза» является лишь одним из шагов, которые предстоит сделать Киеву. Об этом сообщил РБК депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Таким образом парламентарий прокомментировал слова главы «Нафтогаза» Андрея Кобелева, ранее заявившего, что Украина таким образом сможет получить «серьезный аргумент» в споре по газу с Россией.

«Я не разделяю такого детского оптимизма господина Кобелева», — сообщил Белик, напомнив, что до конца этого года новому оператору необходимо получить все сертификаты, а украинскому парламенту — принять необходимые законы.

«Справится ли с этой задачей команда Зеленского — достаточно большой вопрос», — заявил депутат, отметив, что сертификацией должна заниматься Национальная комиссия, в силу неполного состава которой для принятия решения может «банально не хватить кворума».