На юге Франции полиция перехватила грузовик с нелегальными мигрантами

На юге Франции полиция задержала грузовик с 31 нелегальным мигрантом из Пакистана, сообщает Franceinfo.

Полиция обнаружила мигрантов пакистанского происхождения 2 ноября во время проверки машины на автомагистрали А8 в Приморских Альпах. Среди нелегалов было трое несовершеннолетних в возрасте около 15 лет. Об условиях их перевозки не сообщается.

Все мигранты были переданы итальянским властям в соответствии с правилами пограничного контроля, принятыми в 2015 году.

Сейчас правоохранительные органы пытаются установить маршрут грузовика. Водитель грузового автомобиля — тоже пакистанского происхождения — был задержан. Его готовятся передать органам прокуратуры для предъявления обвинения в незаконном ввозе иностранных граждан.

23 октября в британском графстве Эссекс был обнаружен грузовой автомобиль с телами 39 нелегальных мигрантов. Сначала считалось, что погибшие — граждане Китая, но позже выяснилось, что они из Вьетнама.