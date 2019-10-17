РПЦ пригрозила Элладской церкви разрывом отношений в случае признания ПЦУ

Русская православная церковь прекратит молитвенное общение с иерархами Элладской православной церкви (ЭПЦ), признающими неканоническую Православную церковь Украины. Текст соответствующего заявления опубликован на сайте Московского патриархата.

Документ был принят по итогам состоявшегося 17 октября заседания Синода РПЦ. Из текста сообщения следует, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прекратит упоминать во время богослужений предстоятеля ЭПЦ архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II, если он начнет молитвенное общение со священнослужителями украинской церкви. Вместе с тем в РПЦ отметили, что продолжат молитвенное общение со священнослужителями Элладской церкви, выступающими против «раскольнических группировок».

В заявлении также отмечается, что Церковь не благословляет паломнические поездки в монастыри и святые места, где признают неканоническую Православную церковь Украины.

Напряженность в отношениях возникла на фоне состоявшегося 12 октября внеочередного Архиерейского собора, по итогам которого Греческая церковь признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию по своему усмотрению. При этом архиепископ Афинский и всея Греции Иероним предложил признать автокефалию ПЦУ. Его предложение поддержало большинство епископов, однако в РПЦ опровергли признание ЭПЦ Православной церкви Украины. В Московском патриархате отметили, что в открытом доступе нет официального документа о принятии такого решения. В РПЦ добавили, что утверждения о признании ПЦУ не соответствуют «ни тексту коммюнике, ни позиции многих участников собора».