РПЦ пригрозила Элладской церкви разрывом отношений в случае признания ПЦУ

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 64,01 (-0,33) Quote, 15:52
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 70,9 (-0,15) Quote, 15:52
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге были в розыске Общество, 18:27 Студенты ВГИКа спели Путину песню «Когда мы были на войне» Политика, 18:25 Куплю недорого: во что вкладываются инвесторы недвижимости РБК и Элитная недвижимость, 18:20 Росстат зафиксировал резкий рост производства водки и коньяка в России Общество, 18:17 СМИ узнали о приглашении Кудрина и Зубкова в суд по делу Пугачева Финансы, 18:08 «Локомотив» прервал серию из пяти побед «Адмирала» в КХЛ Спорт, 18:04 Спикер Рады заявил об отсутствии полномочий закрыть сайт «Миротворец» Политика, 18:02 У Libra вновь неприятности: почему от проекта отвернулась Франция Крипто, 18:00 Война клиента и ретейлера: кто порождает потребительский терроризм Pro, 17:56 Дума поддержала законопроект о запрете на выезд для экс-сотрудников ФСБ Политика, 17:56 Johnson & Johnson решила заплатить $4 млрд по искам: что будет с акциями Quote, 17:49 Власти Черногории объявили о победе над Дерипаской в споре на €600 млн Бизнес, 17:48 Путин предложил перестать платить защищающей жертв конфликтов комиссии Политика, 17:44 Умные решения: 3 гаджета для делового человека РБК и HUAWEI, 17:43
Раскол церкви ,  
0 
РПЦ пригрозила Элладской церкви разрывом отношений в случае признания ПЦУ

Русская православная церковь прекратит молитвенное общение с иерархами Элладской православной церкви (ЭПЦ), признающими неканоническую Православную церковь Украины. Текст соответствующего заявления опубликован на сайте Московского патриархата.

Документ был принят по итогам состоявшегося 17 октября заседания Синода РПЦ. Из текста сообщения следует, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прекратит упоминать во время богослужений предстоятеля ЭПЦ архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II, если он начнет молитвенное общение со священнослужителями украинской церкви. Вместе с тем в РПЦ отметили, что продолжат молитвенное общение со священнослужителями Элладской церкви, выступающими против «раскольнических группировок».

В заявлении также отмечается, что Церковь не благословляет паломнические поездки в монастыри и святые места, где признают неканоническую Православную церковь Украины.

Общество
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Напряженность в отношениях возникла на фоне состоявшегося 12 октября внеочередного Архиерейского собора, по итогам которого Греческая церковь признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию по своему усмотрению. При этом архиепископ Афинский и всея Греции Иероним предложил признать автокефалию ПЦУ. Его предложение поддержало большинство епископов, однако в РПЦ опровергли признание ЭПЦ Православной церкви Украины. В Московском патриархате отметили, что в открытом доступе нет официального документа о принятии такого решения. В РПЦ добавили, что утверждения о признании ПЦУ не соответствуют «ни тексту коммюнике, ни позиции многих участников собора».

Православная церковь Украины (ПЦУ) была образована на состоявшемся в 2018 году в Киеве объединительном соборе путем слияния двух неканонических церковных структур, включая Украинскую автокефальную православную церковь. По итогам собора было принято название новой церкви — ПЦУ, ее возглавил митрополит Епифаний (Думенко). Право на предоставление автокефалии украинской церкви выдал Константинопольский патриархат. РПЦ отказалась признать собор и его итоги.

Теги: РПЦ, Украинская православная церковь, Синод
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
Греческая церковь признала право Константинополя выдать автокефалию ПЦУ
Политика
Русские приходы в Западной Европе сообщили о присоединении к РПЦ
Общество
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter