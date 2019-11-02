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Политика ,  
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Финляндия пообещала Украине €600 тыс. на разминирование Донбасса

Финляндия готовит выделение €600 тыс. Украине на разминирование Донбасса. Об этом сообщила глава МИД республики Пекка Хаависто.

«Восточная Украина является одной из наиболее сильно загрязненных минами зон конфликтов в мире. Мы готовим дополнительный пакет [помощи] на €600 тыс. для разминирования», — цитирует «Интерфакс-Украина» сообщение пресс-службы министра.

Выделить средства Киеву министр пообещал во время визита в район конфликта. Финская делегация во главе с министром иностранных дел Хаависто посетила участок разведения сил и средств № 1 в Станице Луганской на Украине, сообщал штаб операции Объединенных сил Украины в своем Facebook.

Делегацию Финляндии в поездке сопровождал заместитель главы украинского МИДа Егор Божок. Как сказано в сообщении, «целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации о ситуации с безопасностью».

Хаависто выразила беспокойство по поводу того, что конфликт на юго-востоке Украины продолжает негативно влиять на жизнь мирного населения. Также она поприветствовала восстановительные работы, которые ведутся в Станице Луганской — ремонт моста и пуск бесплатного общественного транспорта для маломобильных граждан.

Накануне министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев планирует требовать от Москвы репараций на восстановление Донбасса. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ усомнилась, что Криклий понимает значение слова «репарации».

В ответ на слова украинского министра Кремль заявил, что перед тем, как оказывать помощь в восстановлении юго-востока Украины, надо увидеть, как разрешиться конфликт на Донбассе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал «не забывать, кто начал войну на Донбассе и где находится Донбасс». Он добавил, что Россия вместе с другими странами делает все возможное для урегулирования конфликта.

Теги: Финляндия, Украина, Донбасс, МИД, делегация
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