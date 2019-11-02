Финляндия пообещала Украине €600 тыс. на разминирование Донбасса

Финляндия готовит выделение €600 тыс. Украине на разминирование Донбасса. Об этом сообщила глава МИД республики Пекка Хаависто.

«Восточная Украина является одной из наиболее сильно загрязненных минами зон конфликтов в мире. Мы готовим дополнительный пакет [помощи] на €600 тыс. для разминирования», — цитирует «Интерфакс-Украина» сообщение пресс-службы министра.

Выделить средства Киеву министр пообещал во время визита в район конфликта. Финская делегация во главе с министром иностранных дел Хаависто посетила участок разведения сил и средств № 1 в Станице Луганской на Украине, сообщал штаб операции Объединенных сил Украины в своем Facebook.

Делегацию Финляндии в поездке сопровождал заместитель главы украинского МИДа Егор Божок. Как сказано в сообщении, «целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации о ситуации с безопасностью».

Хаависто выразила беспокойство по поводу того, что конфликт на юго-востоке Украины продолжает негативно влиять на жизнь мирного населения. Также она поприветствовала восстановительные работы, которые ведутся в Станице Луганской — ремонт моста и пуск бесплатного общественного транспорта для маломобильных граждан.