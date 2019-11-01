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Политика ,  
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Захарова назвала неумным заявление украинского министра о репарациях

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, возможно, не понимает значения слова «репарации». Об этом РБК заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Если же термин был использован сознательно, то заявление не только неумное, но и экстремистское», — считает она.

Так Захарова прокомментировала заявление Криклия о том, что восстановление инфраструктуры Донбасса должно происходить за счет «страны-агрессора» — России.

Украинский министр сообщил, что в республике не будут платить за восстановление не контролируемой Киевом территории Донецкой и Луганской областей. «Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию», — сказал Криклий.

Стоимость восстановления подконтрольного Киеву Донбасса оценили минимум в €372 млн. Общие же расходы на восстановление экономики региона президент Украины Владимир Зеленский оценил более чем в 300 млрд грн ($11,4 млрд).

Репарации — форма материальной ответственности субъекта международного права. Они выплачиваются за ущерб, который причинен в результате международного правонарушения другому такому же субъекту. Выплаты репараций возможны только на основании общепринятых международных актов, например мирного договора.

Теги: новости РБК, репарации, Украина, Россия, Донбасс
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