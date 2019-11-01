Кремль назвал условие выделения денег на восстановление Донбасса

Перед тем, как принимать решение о помощи в восстановлении Донбасса, необходимо увидеть то, как именно разрешится конфликт в регионе. Так Кремль ответил на слова украинского министра, потребовавшего от России репараций

То, будет ли Россия выделять средства на восстановление Донбасса, зависит от того, каким именно путем пойдет урегулирование ситуации в регионе. Об этом заявил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Давайте не будем забывать, кто начал войну на Донбассе и где находится Донбасс», — заметил Песков. Он добавил, что Россия вместе с другими странами делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании конфликта.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Россия принять участие в восстановлении Донбасса, Песков отметил, что для этого нужны определенные условия. «Это зависит от того, что будет происходить. Как будет урегулирование, когда», — объяснил он.

Ранее о том, что Россия должна выплатить Киеву «репарации» и тем самым проспонсировать восстановление Донбасса после войны заявлял министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.