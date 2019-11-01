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Кремль назвал условие выделения денег на восстановление Донбасса
Перед тем, как принимать решение о помощи в восстановлении Донбасса, необходимо увидеть то, как именно разрешится конфликт в регионе. Так Кремль ответил на слова украинского министра, потребовавшего от России репараций

То, будет ли Россия выделять средства на восстановление Донбасса, зависит от того, каким именно путем пойдет урегулирование ситуации в регионе. Об этом заявил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Давайте не будем забывать, кто начал войну на Донбассе и где находится Донбасс», — заметил Песков. Он добавил, что Россия вместе с другими странами делает все возможное, чтобы оказать содействие в урегулировании конфликта.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Россия принять участие в восстановлении Донбасса, Песков отметил, что для этого нужны определенные условия. «Это зависит от того, что будет происходить. Как будет урегулирование, когда», — объяснил он.

Ранее о том, что Россия должна выплатить Киеву «репарации» и тем самым проспонсировать восстановление Донбасса после войны заявлял министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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Криклий утверждал, что Украина не намерена выделять какие-либо средства на восстановление регионом, которые заняты самопровозглашенными республиками. «Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию», — объяснил он свою позицию. Министр отметил, что речь не идет о территориях, которые сейчас уже находятся под контролем Киева, — к их восстановлению украинские власти готовы приступить до окончания конфликта.

Слова украинского министра ранее прокомментировал российский МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что высказывания Криклия «не только не умное, но и экстремистское». «Возможно, он не понимает значение слова «репарации», — предположила она.

Авторы: Георгий Тадтаев, Полина Химшиашвили
Теги: Кремль, Донбасс, репарации, финансирование
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