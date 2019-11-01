В Киеве заявили о планах потребовать репарации с России за Донбасс

В Киеве заявили о планах потребовать репарации с России за Донбасс

Киев потребует от «страны-агрессора» репараций, которые пойдут на восстановление Донбасса после войны. Украинцы платить за это не должны, заявил министр Владислав Криклий

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Восстановление территорий самопровозглашенных республик Донбасса должно происходить за счет «страны-агрессора». Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала «1+1». Такой страной, согласно принятому в январе 2018 года украинскому закону, считается Россия.

«Украинцы не будут платить за неконтролируемую территорию, конечно, нет. Это априори невозможно. Пусть сначала возвращает территории страна-агрессор, выплачивает репарации, а тогда мы будем думать, как будем вкладывать и восстанавливать территорию», — сказал он.

Криклий подчеркнул, что сейчас официальный Киев готов начать восстановление только подконтрольной ему части Донецкой и Луганской областей. Для этого украинское правительство намерено привлечь крупных инвесторов, которые займутся восстановлением разрушенной инфраструктуры.

«Возможно, он не понимает значение слова «репарации». Если же термин был использован сознательно, то заявление не только не умное, но и экстремистское», — заявила РБК официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее, 30 октября, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов оценил стоимость восстановления подконтрольной Киеву территории Донбасса в €372 млн. Эти минимальная оценка, подчеркивал он, которая к тому же не включает средства, которые необходимо направить на территории самопровозглашенных республик.