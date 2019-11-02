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Орешкин опроверг ограничения для России на форуме в Давосе в 2020 году

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что информации об ограничении участия российских бизнесменов во Всемирном экономическом форуме в Давосе 2020 года нет. Об этом сообщает ТАСС.

«Я о таковых не знаю. Осадок, он всегда остается, но сейчас никакого негатива нет», — сказал он.

В начале ноября 2018 года газета Financial Times писала, что владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга, совладельца Rusal Олега Дерипаску и главу ВТБ Андрея Костина уведомили о том, что их присутствие на форуме в Давосе нежелательно. Причиной стало то, что они попали под американские санкции.

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Однако в середине декабря прошлого года стало известно, что организаторы сняли ограничение на участие в форуме российских бизнесменов. В результате российская делегация целиком отправилась в Давос. Ее возглавлял Орешкин.

Министр отмечал, что в 2019 году форум прошел с более негативным настроением, чем в предыдущие годы. По его словам, причиной стало понимание долгосрочности накопленных за два года проблем.

Теги: форум в Давосе, Максим Орешкин
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