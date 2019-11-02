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Политика ,   Сделано для агрегаторов 
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Украинский эксперт предложил создать ракеты для ударов по российским АЭС

Украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний предложил создать ракеты средней дальности, которые будут способны поразить российские атомные электростанции (АЭС). Об этом сообщает издание «Главред».

«И это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории России, и это будет фактически ядерный взрыв», — сказал он.

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Украина назвала «войну с Россией» преимуществом для вступления в НАТО

Он заявил, что является сторонником строительства Украиной ракет дальностью 2,5 тыс км. По его словам, два полка подобных ракет станут «мощной силой», способной нанести ущерб России.

Загородний выразил мнение, что Украине также нужно ориентироваться на Израиль, который следует своим национальным интересам и «никого не спрашивает». «Захотел создать ядерное оружие — создал», — отметил он.

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В конце июля ветеран Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что Киев должен разработать и взять на вооружение ракеты средней дальности, которые смогут поражать цели на территории России. Он отмечал, что подобные ракеты необязательно должны иметь ядерные снаряды.

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Кравчук сообщил об ультиматуме США перед отказом Киева от ядерного оружия

Украина с 1996 года является одной из стран, которые разделяют Договор о нераспространении ядерного оружия. Киев отказался от такого оружия после распада СССР. При этом первый украинский президент Леонид Кравчук отмечал, что страна должна была вынуждена это сделать, чтобы не попасть под американские санкции.

Теги: Украина, АЭС, ракеты
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