Украинский эксперт предложил создать ракеты для ударов по российским АЭС

Украинский эксперт предложил создать ракеты для ударов по российским АЭС

Украинский политический и экономический эксперт Тарас Загородний предложил создать ракеты средней дальности, которые будут способны поразить российские атомные электростанции (АЭС). Об этом сообщает издание «Главред».

«И это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории России, и это будет фактически ядерный взрыв», — сказал он.

Он заявил, что является сторонником строительства Украиной ракет дальностью 2,5 тыс км. По его словам, два полка подобных ракет станут «мощной силой», способной нанести ущерб России.

Загородний выразил мнение, что Украине также нужно ориентироваться на Израиль, который следует своим национальным интересам и «никого не спрашивает». «Захотел создать ядерное оружие — создал», — отметил он.