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Кравчук сообщил об ультиматуме США перед отказом Киева от ядерного оружия
По словам первого президента Украины, в 1990-х Киев обязали отказаться от ядерного оружия, пригрозив экономическим давлением. Запад боялся потери контроля над ядерным оружием, считает Кравчук
Леонид Кравчук (Фото: Zuma / ТАСС)

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что после распада СССР Киев должен был отказаться от ядерного оружия, чтобы избежать санкций США. Об этом сообщает «24 канал».

«Нас поставили прямо перед выбором – или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции», — сказал Кравчук. По словам экс-президента, такое требование связано с тем, что на Украине было 165 ядерных боеголовок, «нацеленных на США», при этом управление располагалось в Москве.

«Кто мог гарантировать, не никто не нажмет кнопки и не выпустит ракету? А она бы попала в цель, которая была предусмотрена специальным шифром», — отметил Кравчук. Он добавил, что Запад боялся потери контроля над ядерным оружием.

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США предостерегли Украину от попыток возродить ядерное оружие

Весной прошлого года Александр Турчинов, занимавший на тот момент пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, заявил, что Украина допустила большую ошибку, подписав Будапештский меморандум и отказавшись от ядерного оружия. По его словам, данные Киеву гарантии безопасности «даже не стоят бумаги, на которой они были написаны».

При этом спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в 2017 году говорил, что отказ от ядерного оружия был правильным шагом, и Киеву не стоит предпринимать попытки вернуть себе его. «Не думаю, что ядерное оружие было бы чем-то позитивным для Украины», — указывал он.

После распада СССР численность ядерного арсенала Украины была третьей в мире. 5 декабря 1994 года Киев, а также лидеры России, США и Великобритании, подписали Будапештский меморандум. В соответствии с документом Москва, Вашингтон и Лондон в обмен на обязательство Киева убрать все ядерные вооружения пообещали уважать украинский суверенитет и воздерживаться от угрозы силой территориальной целостности страны.

Автор: Юлия Выродова
Теги: ядерное оружие, Леонид Кравчук, Запад
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