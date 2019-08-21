Кравчук сообщил об ультиматуме США перед отказом Киева от ядерного оружия

По словам первого президента Украины, в 1990-х Киев обязали отказаться от ядерного оружия, пригрозив экономическим давлением. Запад боялся потери контроля над ядерным оружием, считает Кравчук

Леонид Кравчук (Фото: Zuma / ТАСС)

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что после распада СССР Киев должен был отказаться от ядерного оружия, чтобы избежать санкций США. Об этом сообщает «24 канал».

«Нас поставили прямо перед выбором – или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции», — сказал Кравчук. По словам экс-президента, такое требование связано с тем, что на Украине было 165 ядерных боеголовок, «нацеленных на США», при этом управление располагалось в Москве.

«Кто мог гарантировать, не никто не нажмет кнопки и не выпустит ракету? А она бы попала в цель, которая была предусмотрена специальным шифром», — отметил Кравчук. Он добавил, что Запад боялся потери контроля над ядерным оружием.

Весной прошлого года Александр Турчинов, занимавший на тот момент пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны, заявил, что Украина допустила большую ошибку, подписав Будапештский меморандум и отказавшись от ядерного оружия. По его словам, данные Киеву гарантии безопасности «даже не стоят бумаги, на которой они были написаны».