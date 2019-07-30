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Amazon $2 300 (+21,28%) прогноз RBC Capital Markets к 25.10.19
McDonald's $250 (+17,39%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
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Украинский генерал заявил о нужде Киева в ракетах для удара по Москве

Украина должна разработать и взять на вооружение ракеты, которые способны поражать цели в России. Такое мнение выразил ветеран Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан в разговоре с изданием «Обозреватель».

По его словам, эти ракеты необязательно должны быть оснащены ядерными зарядами, однако перспектива создания таких ракет должна быть у Киева.

«У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, то есть России, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург», — сказал он.

Поводом для создания такого вида оружия Богдан видит в предстоящем прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Помочь Киеву в этом, уверен генерал-лейтенант, могут «союзники и партнеры по проукраинской коалиции».

С 1996 года Украина находится в числе стран, которые разделяют Договор о нераспространении ядерного оружия. Сама она отказалась от ядерного оружия после распада СССР.

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В апреле экс-президент Украины Петр Порошенко заявлял о том, что на Украине разработана крылатая ракета с дальностью поражения более 1 тыс. км. По его словам, ее боевая нагрузка — 150 кг.

Политика
Порошенко заявил о создании крылатой ракеты с дальностью более 1 тыс. км

Теги: Украина, ракетный удар, Москва, армия Украины
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