Украинский генерал заявил о нужде Киева в ракетах для удара по Москве

Украинский генерал заявил о нужде Киева в ракетах для удара по Москве

Украина должна разработать и взять на вооружение ракеты, которые способны поражать цели в России. Такое мнение выразил ветеран Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан в разговоре с изданием «Обозреватель».

По его словам, эти ракеты необязательно должны быть оснащены ядерными зарядами, однако перспектива создания таких ракет должна быть у Киева.

«У Украины развязаны руки, чтобы конструировать и производить ракеты средней дальности, которые могли бы достичь стратегических пунктов страны-агрессора, то есть России, чтобы эти ракеты достали и Москву, и Санкт-Петербург», — сказал он.

Поводом для создания такого вида оружия Богдан видит в предстоящем прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Помочь Киеву в этом, уверен генерал-лейтенант, могут «союзники и партнеры по проукраинской коалиции».

С 1996 года Украина находится в числе стран, которые разделяют Договор о нераспространении ядерного оружия. Сама она отказалась от ядерного оружия после распада СССР.