Муж Заворотнюк Чернышев появился на пресс-конференции в Петербурге

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев появился на пресс-конференции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Piter.TV.

Мероприятие прошло 31 октября перед премьерой ледового мюзикла Татьяны Навки «Руслан и Людмила», в котором фигурист исполняет одну из главных ролей. По данным канала, Чернышев появился под конец мероприятия, чтобы сделать общее фото, после чего удалился. Как заявила Навка, фигурист хорошо себя чувствует и готов к работе.

Ранее в компании Navka Show сообщили, что передадут все средства от проведения 10 ноября в Москве ледового шоу «Аленький цветочек» на оказание помощи Анастасии Заворотнюк и женщинам, которые ведут борьбу с онкологическими заболеваниями.

Сведения о госпитализации Заворотнюк появились в середине сентября этого года. Позже СМИ сообщали, что актрисе диагностировали рак головного мозга, ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 15 октября родные Заворотнюк впервые официально подтвердили, что актриса проходит лечение. В то же время ее близкие опровергли информацию о том, что актриса была в коме.