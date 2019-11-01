Китайская Fosun купит бренд Thomas Cook и бренды связанных с ней отелей

Китайская компания Fosun Tourism Group, владеющая французским туроператором Club Med, объявила, что покупает бренд Thomas Cook и связанные с ним бренды отелей за £11 млн (около $14,25 млн), сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Таким образом Fosun сможет увеличить свое присутствие в туристической индустрии за счет широкой узнаваемости бренда Thomas Cook и увеличения количества китайских туристов, заявили в компании. В число активов, которые намерена приобрести китайская компания, входят товарные знаки, доменные имена, прикладное программное обеспечение и лицензии британского туроператора, а также связанные с ним бренды отелей. В Fosun отметили, что у компании пока нет планов по приобретению зарубежных активов или бизнесов, связанных с Thomas Cook.

23 сентября этого года британская турфирма Thomas Cook объявила о банкротстве. Как сообщали СМИ, туроператор заключил соглашение с китайской Fosun на сумму £900 млн, но в последний момент сделка сорвалась. В числе возможных причин банкротства Thomas называлась возросшая конкуренция на рынке туризма, вызванная появлением небольших онлайн-операторов, а также компаний-лоукостеров.