«Трансойл» Тимченко отсудил у Марийского НПЗ 605 млн руб.

Компания «Трансойл» отсудила у Марийского нефтеперерабатывающего завода 605 млн руб. по иску о задолженности по договору транспортной экспедиции. Об этом сообщает «РИА Новости».

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил требования принадлежащего Геннадию Тимченко «Трансойла» в суде первой инстанции. Отмечается, что представитель Марийского НПЗ, входящего в группу «Новый поток» Дмитрия Мазурова, на заседание не явился и направил письменное ходатайство о переносе суда.

Группа «Новый поток» — крупнейший независимый от основных нефтяных компаний переработчик. Ее владелец Дмитрий Мазуров в июле был задержан в московском аэропорту Шереметьево. Он подозревается в растрате $600 млн кредитных средств и мошенничестве на $29 млн. Он находится под стражей.

К настоящему моменту «Новый поток» лишился всех своих основных активов. В сентябре Антипинский НПЗ, расположенный в Тюменской области, начал процедуру банкротства по иску Сбербанка. Совокупный долг завода составляет 346,4 млрд руб.

Афипский НПЗ приобрела компания «Ойл Технолоджис», входящая в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева.