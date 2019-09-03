Антипинский НПЗ начал процедуру банкротства

Арбитражный суд Тюменской области ввел наблюдение в отношении Антипинского НПЗ. Истцом по делу о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода выступила дочерняя компания Сбербанка ООО «СКБ», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

Соответствующее решение было принято на заседании 3 сентября. Суд возобновил процедуру банкротства предприятия, приостановленного по апелляционной жалобе компании «Трансойл». Задолженность НПЗ перед его СБК превысила 70 млн руб.

Ранее Антипинский НПЗ обратился в Арбитражный суд Тюменской области с прошением о признании себя банкротом. Сумма исковых требований составила 346,4 млрд руб.