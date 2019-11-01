ФАС отложила рассмотрение жалобы «Лаборатории Касперского» на Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) перенесла рассмотрение дела в отношении Apple из-за отказа корпорации от программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), сообщили в ведомстве РБК.

Решение отложить процесс связан с необходимостью получения дополнительных доказательств. В ФАС не уточнили, на какой именно срок перенесено рассмотрение дела.

В августе ФАС начала расследование после жалобы «Лаборатории Касперского». В последней сообщили, что Apple отклонила версию программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK) lkz iOS, из-за чего приложение лишилось значительной части функционала.

В российской компании заметили, что Apple выпустила аналогичное собственное приложение Screen Time. Кроме того, в ФАС обратили внимание, что Aplle отклонила программы родительского контроля еще от 11 разработчиков. Было возбуждено дело по признакам нарушений закона о защите конкуренции.

В Apple после возбуждения дела заявили, что для всех разработчиков под iOS в корпорации действуют равные права.