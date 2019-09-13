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ФАС отложила заседание по жалобе «Лаборатории Касперского» на Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России решила отложить рассмотрение дела в отношении компании Apple на конец октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Рассмотрение дела отложено для ознакомления с дополнительными материалами», — пояснили в ФАС.

Дело было открыто в начале августа по жалобе «Лаборатории Касперского». Компания пожаловалась, что Apple необоснованно отклонила версию программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), после чего добавила в IOS12 собственное приложение Screen Time, совпадающее по своим возможностям с приложением «Лаборатории Касперского».

Apple свое решение объяснила заменой требований безопасности и конфиденциальности пользователей.

Теги: Apple, «Лаборатория Касперского»
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