ФАС отложила заседание по жалобе «Лаборатории Касперского» на Apple

ФАС отложила заседание по жалобе «Лаборатории Касперского» на Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России решила отложить рассмотрение дела в отношении компании Apple на конец октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Рассмотрение дела отложено для ознакомления с дополнительными материалами», — пояснили в ФАС.

Дело было открыто в начале августа по жалобе «Лаборатории Касперского». Компания пожаловалась, что Apple необоснованно отклонила версию программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), после чего добавила в IOS12 собственное приложение Screen Time, совпадающее по своим возможностям с приложением «Лаборатории Касперского».

Apple свое решение объяснила заменой требований безопасности и конфиденциальности пользователей.