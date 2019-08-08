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Walt Disney $150 (+11,77%) прогноз Barclays Capital к 01.05.20
BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
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Технологии и медиа ,  
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ФАС возбудила дело против Apple из-за приложений для iOS
Антимонопольное расследование связано с политикой Apple по отношению к приложениям родительского контроля в AppStore. Жалобу на корпорацию подала «Лаборатория Касперского»
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследование в отношении Apple в связи с ее действиями на рынке распространения приложений для iOS, сообщает ведомство.

Дело возбуждено по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Поводом стало заявление «Лаборатории Касперского». Компания пожаловалась, что Apple необоснованно отклонила версию программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK), из-за чего «очередная версия KSK лишилась существенной части функционала».

В то же время, отмечается в заявлении, Apple представила на iOS12 собственное приложение Screen Time, возможности которого совпадают с приложениями для родительского контроля.

ФАС также привела данные СМИ, согласно которым аналогичные приложения еще 11 разработчиков по всему миру были отклонены либо их функционал был ограничен со стороны Apple после запуска Screen Time.

Ведомство пришло к выводу, что действия корпорации «содержат признаки злоупотребления доминирующим положением» на рынке приложений для iOS. ФАС назначила рассмотрение дела на 13 сентября.

Технологии и медиа
«Лаборатория Касперского» пожаловалась на Apple в ФАС

В сообщении ФАС также отмечается, что по аналогичным обстоятельствам на Apple в Европейскую комиссию пожаловались украинский разработчик Kidslox и испанский Qustodio. Еще 19 разработчиков намерены потребовать от корпорации разработать техническое решение, которое позволило бы им продолжать работу на iOS-устройствах.

«Лаборатория Касперского» подала жалобу на корпорацию в марте. Apple потребовала удалить из приложения KSK две функции, которые не соответствовали правилам размещения в AppStore. В «Лаборатории» заявили, что Apple не позволяет «другим разработчикам выступать на равных», и добавили, что пытались уладить ситуацию, однако «конструктивных переговоров не получилось».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Apple, Федеральная антимонопольная служба, «Лаборатория Касперского»
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