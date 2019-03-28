Суд освободил из СИЗО обвиняемого по делу братьев Магомедовых

Мосгорсуд отпустил из следственного изолятора заместителя генерального директора компании ОАО «Глобалэлектросервис» Хачима Эристова, который находился под стражей с июля 2017 года. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Да, избрали домашний арест», — отметили в суде. В пресс-службе уточнили, что это решение было вынесено еще 25 марта.

Как отметили в Мосгорсуде, следствие ходатайствовало о продлении срока нахождения Эристова под стражей, однако судья избрал ему домашний арест до 28 июня.

Хачим Эристов является фигурантом по делу против владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова​ и его брата Магомеда. В 2014 году «дочка» группы «Сумма» «Глобалэлектросервис» получила подряд на инженерную подготовку участка под стадион «Арена Балтика» в Калининграде, который строился к чемпионату мира по футболу 2018 года. По версии следствия, объем работ при подготовке площадки и строительстве стадиона был завышен. Сумма ущерба оценивается в более чем 500 млн руб.