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По делу братьев Магомедовых подали иск на 17 млрд руб.
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По делу братьев Магомедовых подали иск на 17 млрд руб.
Бизнес, 12:40
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По делу братьев Магомедовых подали иск на 17 млрд руб.
Иск подал временный управляющий компании «Глобалэлектросервис», входящей в группу «Сумма». К рассмотрению иск пока не принят
Зиявудин Магомедов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В Арбитражный суд Москвы подан иск о взыскании 17,1 млрд руб. с владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, а также его брата Магомеда и еще 14 физических и юридических лиц, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

​По его данным, иск подал временный управляющий входящей в группу «Сумма» компании «Глобалэлектросервис», в которой в августе 2018 года была введена процедура наблюдения, Михаил Андреев. Однако к рассмотрению иск судом пока не принят — до 17 декабря заявление Андреева оставлено без движения в связи с ненадлежащим оформлением.

Представитель «Суммы» отказался предоставить РБК комментарий.

​Братьев Магомедовых подозревают в преступлении по ст. 210 Уголовного кодекса (организация преступного сообщества или участие в нем). Им также вменяется несколько эпизодов мошенничества и растраты. Всего в деле семь эпизодов, в частности, по данным следствия, принадлежащий «Сумме» подрядчик «Глобалэлектросервис» похитил 650 млн руб. у Федеральной сетевой компании.

1 ноября Тверской суд Москвы принял решение о продлении срока ареста братьев Магомедовых до 5 февраля 2019 года.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: «Сумма» , Зиявудин Магомедов
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