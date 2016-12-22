По делу братьев Магомедовых подали иск на 17 млрд руб.

В Арбитражный суд Москвы подан иск о взыскании 17,1 млрд руб. с владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, а также его брата Магомеда и еще 14 физических и юридических лиц, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
По его данным, иск подал временный управляющий входящей в группу «Сумма» компании «Глобалэлектросервис», в которой в августе 2018 года была введена процедура наблюдения, Михаил Андреев. Однако к рассмотрению иск судом пока не принят — до 17 декабря заявление Андреева оставлено без движения в связи с ненадлежащим оформлением.
Представитель «Суммы» отказался предоставить РБК комментарий.
Братьев Магомедовых подозревают в преступлении по ст. 210 Уголовного кодекса (организация преступного сообщества или участие в нем). Им также вменяется несколько эпизодов мошенничества и растраты. Всего в деле семь эпизодов, в частности, по данным следствия, принадлежащий «Сумме» подрядчик «Глобалэлектросервис» похитил 650 млн руб. у Федеральной сетевой компании.
1 ноября Тверской суд Москвы принял решение о продлении срока ареста братьев Магомедовых до 5 февраля 2019 года.