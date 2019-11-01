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Титов ответил на приговор бизнесмену из своего «лондонского списка»

Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов заявил об отсутствии доказательств по делу бизнесмена Андрея Каковкина, которого приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена, поступившем в РБК.

«В материалах дела нет ни одного доказательства того, что Каковкин планировал и осуществил хищение. Защита уже подала апелляционную жалобу на приговор», — сказал он.

Титов заявил, что считает, что дело бизнесмена является гражданско-правовым спором, а не уголовным делом. По его словам, приговор полон юридических недостатков. Например, запутанные показания свидетелей.

Общество
Суд вынес приговор бизнесмену из списка Титова

Он отметил, что суд назвал фиктивным договор займа, заключенный между директором торгового дома «ГРИФ» Каковкиным и директором ООО «ДИТИС» Александром Баскаковым. Омбудсмен отметил, что это заявление «совершенно голословно», так как договор предусматривал возвращение средств с процентами до 2018 года, и он никем не оспорен и не расторгнут.

Титов добавил, что Каковкин из этих средств потратил только чуть более 11 тыс. руб, а остальную сумму возвратили потерпевшей стороне.

Бизнес
Бизнесмен из «лондонского списка» вернулся в Россию

Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал Каковкина виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и приговорил к трем годам лишения свободы. По версии следствия, в 2015 году он похитил у компании «МКТ» (подконтрольна АО «Концерн «Покровский», как и «ДИТИС») 10 млн руб.

Каковкин является первым бизнесменом из списка Титова, который вернулся в Россию — в конце февраля прошлого года. Спустя полгода против него возобновили уголовное преследование.

Теги: Борис Титов, приговор, бизнесмен
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Бизнесмен из «лондонского списка» вернулся в Россию
Бизнес
Суд вынес приговор бизнесмену из списка Титова
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