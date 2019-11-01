Титов ответил на приговор бизнесмену из своего «лондонского списка»

Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов заявил об отсутствии доказательств по делу бизнесмена Андрея Каковкина, которого приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена, поступившем в РБК.

«В материалах дела нет ни одного доказательства того, что Каковкин планировал и осуществил хищение. Защита уже подала апелляционную жалобу на приговор», — сказал он.

Титов заявил, что считает, что дело бизнесмена является гражданско-правовым спором, а не уголовным делом. По его словам, приговор полон юридических недостатков. Например, запутанные показания свидетелей.

Он отметил, что суд назвал фиктивным договор займа, заключенный между директором торгового дома «ГРИФ» Каковкиным и директором ООО «ДИТИС» Александром Баскаковым. Омбудсмен отметил, что это заявление «совершенно голословно», так как договор предусматривал возвращение средств с процентами до 2018 года, и он никем не оспорен и не расторгнут.