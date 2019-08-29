Эксперты оценили число самозанятых россиян

Число самозанятых россиян составляет около 16-17 млн человек или почти четверть всех работающих граждан России. Это следует из данных соцопроса Центра социально-политического мониторинга института общественных наук РАНХиГС, поступившего в РБК.

«Доля самозанятых в общей численности занятого населения составляет 22,4% (в 2016 году — 24%). В абсолютных значениях — это около 16-17 млн человек, подпадающих под государственное регулирование в области самозанятости», — говорится в исследовании.

Отмечается, что 53,3% самозанятых официально не оформляют свою деятельность по основной работе, а по дополнительной — 72,8%. Всего по всем самозанятым этот показатель составляет 64,1%, что соответствует примерно 10-11 млн граждан.

По данным соцопроса, 26,7% граждан сообщили о наличии подработки помимо основной занятости. Отмечается, что с 2001 по 2017 год дополнительно работал почти каждый второй россиянин.