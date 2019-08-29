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Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
Hewlett Packard Enterprise $15 (+11,69%) прогноз JP Morgan к 21.08.20 Купить
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Экономика ,  
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Эксперты оценили число самозанятых россиян

Число самозанятых россиян составляет около 16-17 млн человек или почти четверть всех работающих граждан России. Это следует из данных соцопроса Центра социально-политического мониторинга института общественных наук РАНХиГС, поступившего в РБК.

«Доля самозанятых в общей численности занятого населения составляет 22,4% (в 2016 году — 24%). В абсолютных значениях — это около 16-17 млн человек, подпадающих под государственное регулирование в области самозанятости», — говорится в исследовании.

Отмечается, что 53,3% самозанятых официально не оформляют свою деятельность по основной работе, а по дополнительной — 72,8%. Всего по всем самозанятым этот показатель составляет 64,1%, что соответствует примерно 10-11 млн граждан.

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По данным соцопроса, 26,7% граждан сообщили о наличии подработки помимо основной занятости. Отмечается, что с 2001 по 2017 год дополнительно работал почти каждый второй россиянин.

В исследовании говорится, что причинами снижения вовлеченности населения в дополнительную занятость могут быть сложности при совмещении с основной работой и ограничения потребительской активности среди тех, кто заказывает услуги или определенные виды работ.

Соцопрос показал, что большинство самозанятых граждан работают в сфере торговли и строительства (по 10%), а также недвижимости и репетиторства (по 7%). Помимо этого самозанятые россияне занимаются авторемонтом (6%), частным извозом (5%) и ремонтом бытовой и компьютерной техники (5%). При этом две трети респондентов сообщили, что их дополнительная занятость соответствует основной.

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Опрос проводился с 15 по 23 мая среди 1215 совершеннолетних граждан, проживающих в 27 субъектах России.

В середине июня Минэкономразвития разработало законопроект о предоставлении государственной помощи самозанятым россиянам наравне со средним и малым бизнесом. Министерство подсчитало, что за счет легализации самозанятых можно увеличить число предпринимателей на 2,4 млн человек.

При этом в конце марта Росстат опубликовал данные, согласно которым неформальная занятость в России увеличилась в 2018 году до 20,1% от общей численности занятых в возрасте от 15 лет.

Теги: самозанятые, исследование, соцопрос
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