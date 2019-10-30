Минфин предложил ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах

Минфин предложил ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах

В соответствии с законопроектом с 1 января 2020 года эксперимент планируют запустить в Санкт-Петербурге, 12 областях, трех автономных округах, двух краях и одной республике

Фото: PA Images / ТАСС

Министерство финансов предложило расширить зону действия специального налогового режима для самозанятых лиц еще на 19 регионов России. Разработанный ведомством проект соответствующего закона размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Налог на профессиональный доход с самозанятых (позволяет гражданам вести предпринимательскую деятельность с минимальной налоговой нагрузкой — от 4 до 6%) начал взиматься с января 2019 года в четырех пилотных регионах — Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях.

Уже в феврале глава Минфина и первый вице-премьер Антон Силуанов заявил о возможности распространить специальный режим как полноценно действующий на всей территории страны в 2020 году. Однако в середине сентября замглавы Минфина Илья Трунин предложил поначалу проводить налоговый эксперимент лишь в регионах-донорах и тех субъектах, где расположены города-миллионники.

В соответствии с опубликованным 30 октября документом налог на профессиональный доход с самозанятых предлагается начать взимать с 1 января 2020 года в Санкт-Петербурге, Башкирии, Красноярском и Пермском краях, Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях.

В соответствии с паспортом проекта завершить его антикоррупционную экспертизу планируется 5 ноября 2019 года.