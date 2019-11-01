Синоптик зафиксировал самую холодную с начала осени ночь в Москве

Синоптик зафиксировал самую холодную с начала осени ночь в Москве

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«На метеостанции ВДНХ было зафиксировано минус 3,8 градуса», — сказал он.

В конце октября синоптики отмечали, что ночь на 30 октября была на тот момент самой холодной с начала осени, так как температура опускалась до минус 0,3 градуса.

По словам Леуса, начало выходных в Москве будет холодным. Синоптик отметил, что местами сохранятся заморозки, и температура «будет слегка не дотягивать до нормы». В субботу днем, 2 ноября, температура воздуха составит плюс 1–3 градуса, будет облачно и пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.