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Синоптик зафиксировал самую холодную с начала осени ночь в Москве

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«На метеостанции ВДНХ было зафиксировано минус 3,8 градуса», — сказал он.

В конце октября синоптики отмечали, что ночь на 30 октября была на тот момент самой холодной с начала осени, так как температура опускалась до минус 0,3 градуса.

По словам Леуса, начало выходных в Москве будет холодным. Синоптик отметил, что местами сохранятся заморозки, и температура «будет слегка не дотягивать до нормы». В субботу днем, 2 ноября, температура воздуха составит плюс 1–3 градуса, будет облачно и пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

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В воскресенье воздух прогреется до плюс 2–4 градусов. По словам Леуса, в этот день также возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

«В понедельник в столице потеплеет, температура воздуха окажется выше нормы, однако погода будет пасмурная, сырая и ветреная», — сказал он.

Специалист «Фобоса» сообщил, что ночью температура воздуха составит плюс 2–4 градуса, а днем она достигнет плюс 6–8 градусов. Он добавил, что начало новой рабочей недели будет еще теплее — воздух прогреется до плюс 10 градусов.

Накануне в метеобюро Москвы РБК сообщили, что с 1 ноября в столицу вернется положительная температура воздуха, а 4–5 ноября погода станет теплее климатической нормы.

Теги: Москва, погода, новости РБК
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