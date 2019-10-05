Синоптики напомнили о сокращении зимнего периода и увеличении летнего

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд напомнил, что в центрально-европейской части страны сокращается зимний период, и в связи с этим увеличивается летний. Об этом он сообщил «Российской газете».

Он отметил, что сокращается промежуток времени между периодами устойчивых отрицательных и положительных температур. По его словам, в Москве средняя температура в январе увеличилась на два градуса. При этом летом значения также меняются, но не настолько быстро, заявил Вильфанд.

Он добавил, что в январе изменчивость температур в два раза больше, чем в июле. из-за малого количества солнечного света. По его словам, летом солнце может нагреть даже холодный воздух, поэтому температура редко сильно колеблется.

Глава Гидрометцентра отметил, что июнь в Москве в текущем году был очень жарким. Он рассказал, что температура превышала норму на три градуса, однако в июле наоборот была ниже нормы на полтора градуса. По его словам, такое происходит раз в 6-7 лет.