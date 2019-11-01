Голунов пришел в суд в бронежилете

Журналист Иван Голунов пришел в Басманный суд Москвы в бронежилете и в сопровождении охраны из сотрудников ФСБ. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин сообщил РБК, что это меры защиты.

«Меры государственной защиты приняты, ему угрожает опасность, с этим и связан его внешний вид», — сказал он. По словам адвоката, связанные с госзащитой вопросы носят конфиденциальный характер.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет засекретил материалы дела Голунова, в рамках которого была инициирована проверка полицейских, задержавших журналиста. Басманный суд истребовал эти материалы и перенес заседание на 11 ноября.

Бадамшин заявил, что они не собираются обжаловать секретность, но задаются вопросом: почему в течение четырех месяцев «совершенное преступление не расследуется и почему не привлечены к уголовной ответственности лица, совершившие преступление». До этого адвокат подал жалобу на бездействие следователей.