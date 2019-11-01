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Преследование Ивана Голунова ,  
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Голунов пришел в суд в бронежилете

Журналист Иван Голунов пришел в Басманный суд Москвы в бронежилете и в сопровождении охраны из сотрудников ФСБ. Адвокат Голунова Сергей Бадамшин сообщил РБК, что это меры защиты.

«Меры государственной защиты приняты, ему угрожает опасность, с этим и связан его внешний вид», — сказал он. По словам адвоката, связанные с госзащитой вопросы носят конфиденциальный характер.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет засекретил материалы дела Голунова, в рамках которого была инициирована проверка полицейских, задержавших журналиста. Басманный суд истребовал эти материалы и перенес заседание на 11 ноября.

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Следствие засекретило материалы по делу Голунова

Бадамшин заявил, что они не собираются обжаловать секретность, но задаются вопросом: почему в течение четырех месяцев «совершенное преступление не расследуется и почему не привлечены к уголовной ответственности лица, совершившие преступление». До этого адвокат подал жалобу на бездействие следователей.

Голунова задержали 6 июня в Москве. Его подозревали в хранении и сбыте наркотиков. 8 июля журналиста отправили под домашний арест, а спустя три дня отпустили из-за недоказанности вины. Сам Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. В поддержку журналиста были организованы массовые акции, его освобождения требовали многие публичные личности, артисты, журналисты.

В июле Следственный комитет начал проверку по вопросу превышения должностных полномочий в отношении полицейских, проводивших задержание журналиста. Голунов утверждал, что сотрудники правоохранительных органов его избивали и не давали связаться с родственниками и адвокатом. После снятия обвинений был уволен ряд высокопоставленных полицейских Москвы.

Теги: новости РБК, Иван Голунов, суд
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Следствие засекретило материалы по делу Голунова
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