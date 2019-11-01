Обвиняемый в убийстве женщины на детской площадке покончил с собой в СИЗО

Обвиняемый в убийстве женщины на детской площадке покончил с собой в СИЗО

В Москве в СИЗО покончил с собой Артем Шустов, который обвинялся в убийстве знакомой из ревности на детской площадке в Раменском. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на источник и агентство «Москва».

Информацию о суициде в СИЗО «Пресня» подтвердили РБК в пресс-службе подмосковного УФСИН России. «30 октября 2019 обвиняемый Ш., содержащийся в СИЗО-3 УФСИН России по Московской области, совершил суицид. На место происшествия немедленно прибыла бригада скорой помощи, которая констатировала смерть обвиняемого», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве сообщили, что сейчас проводится проверка в связи со случившимся. «Вместе с тем сообщаем, что во время содержания в учреждении каких-либо конфликтных ситуаций у обвиняемого Ш. с сокамерниками и сотрудниками не возникало», — добавили в пресс-службе.

Проверку в связи с самоубийством организовал также Следственный комитет. В ведомстве уточнили, что его тело нашли другие заключенные в банно-прачечном комплексе.

Убийство мужчина совершил 25 июля на детской площадке во дворе дома на улице Лесной в Раменском. Он нанес сидящей на скамейке женщине не менее 20 ударов ножом, после чего скрылся с места преступления. В тот же день его задержали. Мотивом преступления мужчина называл ревность. Он заявил, что раскаялся в содеянном, и написал явку с повинной.