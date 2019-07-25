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Евро/Доллар $1,13 (+1,42%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Norfolk Southern $237 (+26,87%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
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Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке

Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины в подмосковном Раменском, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники подмосковной полиции задержали мужчину 1981 года рождения, подозреваемого в убийстве 25-летней женщины в городе Раменское. Данный мужчина будет доставлен в следственные органы», — сообщили в пресс-службе.

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Убийство было совершено ранее 25 июля на детской площадке во дворе дома на улице Лесной в Раменском. Мужчина нанес не менее 20 ударов ножом, от которых женщина скончалась. Подозреваемый скрылся с места преступления. Позже полиция нашла в Ногинске автомобиль, на котором он уехал.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, по предварительным данным, подозреваемым является супруг убитой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Теги: новости РБК, Раменское
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