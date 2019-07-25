Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке

Полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины в подмосковном Раменском, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники подмосковной полиции задержали мужчину 1981 года рождения, подозреваемого в убийстве 25-летней женщины в городе Раменское. Данный мужчина будет доставлен в следственные органы», — сообщили в пресс-службе.

Убийство было совершено ранее 25 июля на детской площадке во дворе дома на улице Лесной в Раменском. Мужчина нанес не менее 20 ударов ножом, от которых женщина скончалась. Подозреваемый скрылся с места преступления. Позже полиция нашла в Ногинске автомобиль, на котором он уехал.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, по предварительным данным, подозреваемым является супруг убитой.