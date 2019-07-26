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PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Магнит ₽4 500 (+18,62%) прогноз Промсвязьбанк к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Задержанный назвал мотив убийства женщины на детской площадке в Раменском

Мужчина, задержанный за убийство женщины на детской площадке в подмосковном городе Раменское, признал свою вину, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Убийцей оказался 38-летний знакомый убитой. Он сообщил следователям, что совершил преступление из ревности. Мужчина написал явку с повинной и заявил, что раскаивается в содеянном.

По данным Следственного комитета, задержанный был ранее судим за незаконный оборот оружия. Ведомство проверяет информацию о том, что он причастен к убийству девушки, которое было совершено в Крыму в 2014 году. Следователи намерены провести психолого-психиатрическую экспертизу.

Об убийстве 25-летней женщины на детской площадке стало известно вечером 25 июля. Преступление произошло в Раменском, на улице Лесной, на глазах свидетелей. Мужчина подбежал к женщине, которая сидела на скамейке рядом с играющими детьми, и начал наносить ей удары ножом. Вечером его задержали. Дочь убитой под присмотром сестры матери поместили в больницу.

Теги: Подмосковье, Убийство
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