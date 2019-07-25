В Подмосковье на детской площадке убили женщину

В Подмосковье на детской площадке убили женщину

В подмосковном Раменском на детской площадке неизвестный нанес 25-летней женщине ножевые ранения, от которых она скончалась. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел на улице Лесной. Сообщение о произошедшем поступило в полицию в 16:45 мск.

Начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова заявила, что позднее сотрудники полиции обнаружили автомобиль, на котором скрылся подозреваемый, в Ногинске. «Полицейские продолжают комплекс мероприятий, направленных на розыск и задержание подозреваемого», — добавила она.

На сайте подмосковного главка СКР сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Личность нападавшего установлена. Отмечается, что он нанес не менее 20 ножевых ранений.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, по предварительным данным, подозреваемым является супруг убитой. Для его розыска введен план «Перехват».