В Подмосковье на детской площадке убили женщину

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,24 -0,06 EUR Бирж. 70,41 -0,09 Brent 63,65 -0,08% USD Нал. 63,63 62,66 EUR Нал. 70,95 69,93 USD ЦБ 63,16 +0,04 EUR ЦБ 70,29 -0,03 EUR/USD 1,1132 -0,0004 BTC/USD Бирж. 9 999,10 +224,18 IMOEX 2 701,02 +0,68% RTSI 1 346,91 +0,54% DJIA 27 089,14 -0,66% Nasdaq 8 240,98 -0,97%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Norfolk Southern $237 (+26,27%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Anthem $371 (+27,07%) прогноз Morgan Stanley к 10.07.20
НОВАТЭК ₽1 545 (+18,21%) прогноз Велес Капитал к 24.07.20
Visa $225 (+25,01%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
Norfolk Southern $237 (+26,27%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Anthem $371 (+27,07%) прогноз Morgan Stanley к 10.07.20
НОВАТЭК ₽1 545 (+18,21%) прогноз Велес Капитал к 24.07.20
Visa $225 (+25,01%) прогноз Deutsche Bank к 23.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 63,16 (+0,04) Quote, 12:44
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 70,29 (-0,03) Quote, 12:44
МИД потребовал от КНДР принять меры из-за задержания судна с 17 моряками Политика, 20:24 Россия ограничила для иностранцев российский рынок газовых турбин Бизнес, 20:19 Мосгоризбирком отказал в регистрации пяти кандидатам в Мосгордуму Политика, 20:16 Порошенко заявил об утечках сведений из украинских уголовных дел в Россию Политика, 20:08 Моряки с задержанного на Украине танкера смогли выехать в Молдавию Общество, 19:47 В Подмосковье на детской площадке убили женщину Общество, 19:44 США ввели санкции против трех пасынков президента Венесуэлы Политика, 19:24 Трутнев заявил о нехватке конкуренции в Арктике Политика, 19:10 Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод Общество, 19:07 Победители международного конкурса iPhone Photography Awards Стиль, 19:01 В Сочи из-за ливней обрушился участок главной прибрежной трассы Общество, 18:57 Бренд Sonia Rykiel закрывается Стиль, 18:50 Умер актер Малого театра Торопов Общество, 18:50 Генпрокуратура признала нежелательным Атлантический совет Политика, 18:46
Общество ,  
0 
В Подмосковье на детской площадке убили женщину

В подмосковном Раменском на детской площадке неизвестный нанес 25-летней женщине ножевые ранения, от которых она скончалась. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Инцидент произошел на улице Лесной. Сообщение о произошедшем поступило в полицию в 16:45 мск.

Начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова заявила, что позднее сотрудники полиции обнаружили автомобиль, на котором скрылся подозреваемый, в Ногинске. «Полицейские продолжают комплекс мероприятий, направленных на розыск и задержание подозреваемого», — добавила она.

На сайте подмосковного главка СКР сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Личность нападавшего установлена. Отмечается, что он нанес не менее 20 ножевых ранений.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, по предварительным данным, подозреваемым является супруг убитой. Для его розыска введен план «Перехват».

Теги: Раменское, новости РБК
Материалы по теме
В Петербурге убили активистку и правозащитницу Елену Григорьеву
Общество
Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter