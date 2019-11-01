Светлаков заявил о мыслях в прошлом покинуть Россию из-за «безысходности»

Артист Сергей Светлаков в интервью РБК признался, что некоторое время думал об отъезде из России из-за несправедливости в стране и ощущения безысходности. Позднее, однако, он изменил свою позицию.

Ведущий задал ему вопрос о судьбе Таира Мамедова — бывшего резидента Comedy Club, который в 2013 году из политических соображений покинул Россию. Светлаков подтвердил, что у него тоже какое-то время было такое желание. «Да, у меня были такие мысли, ощущение какой-то безысходности было, плюс юношеский максимализм. Я не люблю несправедливость, как и любой нормальный человек, поэтому когда какие-то совсем несправедливые процессы происходят, становится обидно и опускаются руки», — рассказал он.

Однако, заметил Светлаков, потом он «повзрослел» и мысли об отъезде из России у него пропали. «Я услышал кучу другой информации, мне стали неприятны обе стороны. После этого я понял, что я вообще не революционер. Я всегда буду за решение мирным путем», — добавил он.

Вид на жительство в Латвии и дом в этой стране артист отказался считать «запасным аэродромом». «От себя же не убежишь, это все глупости. Это просто возможность летать по Европе и визу не делать», — пояснил он.