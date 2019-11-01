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Глава Кузбасса выразил соболезнования из-за гибели экс-мэра Киселевска

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщили РБК в пресс-службе администрации области. «Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил соболезнования семье Сергея Лаврентьева, экс-главы города Киселевска, трагически погибшего накануне», — сказали в пресс-службе.

Действующий мэр Киселевска Максим Шкарабейников также выразил соболезнования. Об этом сообщается на странице администрации городского округа во «ВКонтакте».

«Глубокое соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины» экс-мэра также выразили в администрации городского округа и местном совете народных депутатов.

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По данным властей, Лаврентьева убили в селе Верх-Чумыш Кемеровской области. Следователи завели уголовное дело по статье об убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). В ведомстве отметили, что на участке дома, помимо бывшего мэра, нашли тело еще одного мужчины. У них обнаружили огнестрельные ранения.

В СК рассказали, что жена бывшего главы Киселевска заметила на приусадебном участке двух людей и сообщила об этом мужу. Он взял охотничье ружье и вышел из дома, после чего женщина услышала выстрелы.

Лаврентьева назначили на должность мэра Киселевска в 2003 году, и в 2018 году он вновь занял эту должность. В ноябре он подал в отставку. Новым главой города стал Максим Шкабейников.

Теги: новости РБК, мэр, убийство, соболезнования
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