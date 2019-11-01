Глава Кузбасса выразил соболезнования из-за гибели экс-мэра Киселевска

В СК рассказали, что жена бывшего главы Киселевска заметила на приусадебном участке двух людей и сообщила об этом мужу. Он взял охотничье ружье и вышел из дома, после чего женщина услышала выстрелы.

Лаврентьева назначили на должность мэра Киселевска в 2003 году, и в 2018 году он вновь занял эту должность. В ноябре он подал в отставку. Новым главой города стал Максим Шкабейников.