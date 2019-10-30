Ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени

Ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени

Прошедшая ночь на 30 октября стала в столице самой холодной с начала осени, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Да, это самая холодная ночь, потому что единственная ночь, которая в Москве на станции ВДНХ была с отрицательной температурой, — это 16 октября, температура была минус 0,3 градуса», — пояснила Позднякова.

По данным метеобюро, несмотря на похолодание, температура воздуха в столице в октябре была выше климатической нормы на 4,4 градуса.

30 октября синоптики ожидают в течение всего дня около 0 с мокрым снегом и гололедицей. 31 октября ночью столбик термометра, по прогнозам, опустится до минус 2 градусов, а днем воздух прогреется лишь до 0. В пятницу, 31 октября, ночью похолодает до минус 1, а днем потеплеет до плюс 4 градусов.

29 октября МЧС предупреждало жителей Москвы о мокром снеге и гололедице начиная с 23:00 29 октября до 16:00 30 октября. В связи с этим автолюбителям посоветовали быть внимательнее и соблюдать дистанцию.