МЧС предупредило жителей Москвы о гололедице и мокром снеге

МЧС предупредило жителей Москвы о гололедице и мокром снеге

В Москве в ночь на 30 октября ожидаются гололедица и мокрый снег, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

В ведомстве предупредили, что такие погодные условия продлятся с 23:00 29 октября до 16:00 30 октября. Мокрый снег будет накапливаться на деревьях, отметили в главке.

В МЧС порекомендовали снизить скорость движения и увеличить дистанцию между машинами, а также не обгонять впереди идущие автомобили и внезапно не перестраиваться на дороге.

28 октября в центре погоды «Фобос» порекомендовали автомобилистам перейти на зимнюю резину из-за наступающего похолодания в Центральной России.