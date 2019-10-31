В Совфеде отреагировали на призыв НАТО передать полуостров Украине

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич заявил, что комиссия НАТО — Украина ничего не добьется заявлением, призывающим Россию вернуть Крым под контроль украинской стороны. Об этом он сообщил РБК.

«Они ничего не добьются этими вещами — это раз», — сказал он.

Сенатор пояснил, что такие заявления носят внутренний характер. По его мнению, в США продолжают кампанию по «разжиганием русофобии и дальнейшему использованию русской карты во всех делах». Эти действия направлены против президента США, уточнил он.

Клинцевич также отметил, что «каждый понимает, что Крым никогда не вернется в Украину». По его словам, полуостров «был, есть и будет русским». По его словам, Украину и США беспокоят военные возможности России, так как «тот кто владеет полуостровом — владеет Черным морем».

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