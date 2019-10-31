В Госдуме сочли вмешательством в дела России заявление НАТО о Крыме

В Госдуме сочли вмешательством в дела России заявление НАТО о Крыме

Призыв Североатлантического альянса (НАТО) передать Украине контроль над Крымом расценивается как вмешательство во внутренние дела России. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, сообщает RT.

«Все заявления, которые звучат по поводу действий России в Крыму, следует расценивать именно таким образом», — объяснил он, отметив, что полуостров вошел в состав России по итогам референдума.

Ранее комиссия НАТО — Украина опубликовала обращение альянса к России с призывом вернуть Крым под контроль Украины. Таким образом, заявили в НАТО, Россия докажет, что соблюдает международные обязательства, а также берет на себя ответственность за их соблюдение.

В ответ на сообщение НАТО депутат Государственного совета Республики Крым Николай Юревич заявил, что возвращение полуострова под юрисдикцию Украины невозможно. При этом он отметил, что в будущем обязательно произойдет объединение Крыма с «украинскими людьми, с народом, со славянскими людьми».