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СК закрыл дело ударившего по машине из-за гибели щенка подростка

Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении 16-летнего Данилы Сафронова из Томска, который ударил по капоту Nissan Terrano, задавившего его щенка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Установлено, что ущерб, причиненный владельцу транспортного средства, является незначительным», — говорится в сообщении. В связи с этим следователи приняли решение прекратить уголовное преследование по ч. 1 ст. 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества). По данным ведомства, стоимость ремонта автомобиля составила 14 тыс. руб. Следователи признали сумму незначительной после получения информации об имущественном положении семьи автовладельца.

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В Томске завели дело против ударившего кулаком по машине подростка

В МВД завели уголовное дело в отношении подростка 6 сентября. Как рассказывал РБК отец мальчика Евгений Сафронов, инцидент произошел 5 июня. По его словам, подросток несколько раз ударил по капоту автомобиля кулаком после того, как водитель наехал на его щенка. Сафронов-старший отметил, что водитель джипа уехал с места происшествия и позднее подал участковому заявление о возмещении ущерба.

11 сентября уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова попросила прокуратуру Томской области прекратить уголовное дело. По ее словам, подросток мог находиться в состоянии аффекта. Позднее, 12 сентября в деле Сафронова поручил разобраться председатель СК России Александр Бастрыкин.

Теги: Томск, подросток, щенок, уголовное дело
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