Кузнецова попросила прекратить дело против ударившего по машине подростка

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой прекратить уголовное дело против подростка, ударившего по капоту машины, задавившей его щенка. Об этом сообщается на сайте детского омбудсмена.

Уголовное дело против подростка из Томска было заведено после того, как 5 июня он ударил кулаками по капоту машины, задавившей его трехмесячного щенка. Водитель автомобиля вызвал участкового и написал на хозяина собаки заявление, оценив нанесенный машине ущерб в 14 тыс. руб. Расследование дела завершилось 6 сентября, подростка обвиняют по ч.1 ст. 167 УК РA (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).

«Ребенок мог находиться в состоянии аффекта, он видел, что его щенок оказался под колесами машины, переживал шок. Рассматривая все обстоятельства ситуации, сердце разрывается и у взрослого человека. У мальчика и так трагедия, еще и это уголовное преследование. На одной чаше весов — капот автомобиля, на другой — боль от потери любимого животного и угроза крупного штрафа или лишения свободы. Страшно себе представить, что переживает ребенок и какое впечатление у него останется в будущем о работе некоторых уполномоченных ведомств региона, какое понятие о справедливости он вынесет из этой истории», — прокомментировала ситуацию Кузнецова.

Детский омбудсмен также попросила прокурора Томской области рассмотреть возможность привлечения к ответственности самого водителя автомобиля «за причиненный ребенку ущерб в связи с гибелью щенка».

Уполномоченный заявила, что существуют другие варианты решения ситуации, способные минимизировать травмирующую ситуацию для ребенка. Она отметила, что ее возмущает факт доведения дела до суда.