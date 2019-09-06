В Томске завели дело против ударившего кулаком по машине подростка

Подросток из Томска ударил кулаками по капоту машины, задавившей его щенка. На него завели уголовное дело по факту умышленного причинения вреда чужому имущества, сообщил РБК отец мальчика и подтвердили в полиции.

Как рассказал РБК Евгений Сафронов — отец 16-летнего Данилы Сафронова, против которого завели уголовное дело, инцидент произошел 5 июня. Водитель джипа марки Nissan Terrano задавил трехмесячного щенка подростка.

«Мой сын заметил, что джип остановился в прямом смысле уже на собаке. Выскочил из гаража и, разумеется, закричал, чтобы водитель съехал с несчастного пса. Однако водитель на это почему-то не реагировал, и тогда Данила в отчаянии ударил по капоту этой машины. Тогда мужчина вышел и начал извиняться. Но собаку, конечно, уже было не вернуть», — сказал Сафронов. По словам отца, водитель после аварии «сразу же уехал с места ДТП» и вызвал участкового, которому написал заявление на подростка, оценив ущерб от ударов по автомобилю в 14 тыс. руб. Кроме того, со слов Сафронова, водитель пожаловался на вымогательство со стороны хозяина собаки.

Сотрудники ДПС, прибывшие на место инцидента, не стали заводить административное дело на водителя джипа, аргументируя это тем, что собака в момент происшествия находилась без поводка, отметил отец подростка.

В управлении МВД по Томску сообщили РБК, что расследование дела завершилось 6 сентября. Подростка обвиняют по ч.1 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба).