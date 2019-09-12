Бастрыкин поручил разобраться в деле ударившего по машине подростка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в уголовном деле против 16-летнего подростка из Томска. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, подросток несколько раз кулаком ударил по капоту автомобиля, после того как водитель задавил его собаку. Владелец машины подал заявление на школьника. Полиция возбудила против подростка дело об умышленном повреждении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Глава СК России попросил проверить доводы владельца поврежденного автомобиля о значительности причиненного ему ущерба (оценен в 14 тыс. руб.). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как рассказал РБК отец 16-летнего подростка Евгений Сафонов, инцидент произошел 5 июня. Водитель джипа Nissan Terrano задавил трехмесячного щенка его сына. По его словам, водитель после аварии «сразу же уехал с места ДТП».